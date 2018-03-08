Рязанский инновационный научно-технологический центр представит первые разработки в этом году. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на форуме «Цифровая трансформация региона», передает
«Я надеюсь, что первые продукты центра появятся уже в 2019 году. Надеюсь, что в 20-м году будет уже выход на проектную мощность. Центр объединит потенциал ведущих вузов и предприятий, готовых внедрять разработки в производство. Кроме того, там будет создано минимум 700 рабочих мест», — сказал Любимов.
По его словам, специализация центра, который заработает в начале 2019 года, будет связана и с медициной, и с образовательными программами, и с робототехникой. По данным областного правительства, у предприятия есть предварительные заказы на разработки в интересах Samsung, Сбербанка и D-Link.
Ранее губернатор сообщил, что создание центра станет первым шагом к созданию в Рязанской области IT-кластера.