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14:00, 26 июня 2018 184
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Следователи назвали причину ДТП c автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве

Следователи назвали причину ДТП c автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве

Следователи назвали причину ДТП c автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. Трагедия на западе Москвы произошла из-за «преступной небрежности» водителя автобуса, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Водитель автобуса Виктор Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движение транспортного средства. Он ошибочно надавил на педаль газа, после чего последовал резкий разгон до скорости не менее 23 км/ч.

После этого Тихонов выехал с проезжей части на тротуар, не используя тормоза, не выключил зажигание и не задействовал аварийный выключатель.

Уголовное дело передали в суд, водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, автобус, сбивая на своем пути людей, съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте 25 декабря. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Погибли четыре человека, еще 11 получили травмы.

Водитель автобуса рассказал свою версию происшествия.


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