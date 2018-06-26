Следователи назвали причину ДТП c автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. Трагедия на западе Москвы произошла из-за «преступной небрежности» водителя автобуса, передает «
Водитель автобуса Виктор Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движение транспортного средства. Он ошибочно надавил на педаль газа, после чего последовал резкий разгон до скорости не менее 23 км/ч.
После этого Тихонов выехал с проезжей части на тротуар, не используя тормоза, не выключил зажигание и не задействовал аварийный выключатель.
Уголовное дело передали в суд, водителю грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, автобус, сбивая на своем пути людей,
Водитель автобуса