С другого ракурса. Появилось видео съехавшего в переход автобуса

Появилось еще одно видео съехавшего в пешеходный переход автобуса. Соответсвующий ролик опубликовал «
58-летнего водителя автобуса задержали. В ближайшее время его доставят к следователю на допрос.
Напомним, авария
Фото и видео «Life»
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Появилось еще одно видео съехавшего в пешеходный переход автобуса. Соответсвующий ролик опубликовал «
58-летнего водителя автобуса задержали. В ближайшее время его доставят к следователю на допрос.
Напомним, авария
Фото и видео «Life»
© RZN.info
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