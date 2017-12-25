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15:48, 25 декабря 2017 20 356
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С другого ракурса. Появилось видео съехавшего в переход автобуса

С другого ракурса. Появилось видео съехавшего в переход автобуса

Появилось еще одно видео съехавшего в пешеходный переход автобуса. Соответсвующий ролик опубликовал «Life».

58-летнего водителя автобуса задержали. В ближайшее время его доставят к следователю на допрос.

Напомним, авария произошла в понедельник, 25 декабря, у метро «Славянский бульвар» в Москве.

Фото и видео «Life»


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