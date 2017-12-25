«Я делал все, чтобы остановить». Водитель съехавшего в московский переход автобуса рассказал о происшествии

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход в Москве, рассказал о произошедшем. Его слова приводит
«Я подъехал на остановку „Славянский бульвар“, это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», — рассказал 58-летний Виктор Тихонов.
Напомним, ДТП произошло в понедельник, 25 декабря, на остановке «Славянский бульвар» автобус заехал в подземный переход и сбил выходящих людей. По данным агентства «