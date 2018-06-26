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13:42, 26 июня 2018 389
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Мэрия не оплатит ремонт квартир жильцам горевшего дома на улице Грибоедова

Мэрия не оплатит ремонт квартир жильцам горевшего дома на улице Грибоедова

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Мэрия не оплатит ремонт квартир жильцам горевшего дома на улице Грибоедова. Об этом RZN.info рассказал начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев.

По его словам, администрация оплачивает общестроительные работы и ремонт кровли.

«Комиссия проверила все квартиры и не выявила ущерба на 1-3 этажах, лишь на четвертом обнаружили подтеки на потолке», — отметил Ковалев.

Более подробно о жизни в доме № 41 на улице Грибоедова спустя три дня после пожара читайте в разделе «Публикации».

Напомним, крыша дома загорелась днем в пятницу, 22 июня. Из дома эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.

Жильцам дома выплатили по десять тысяч рублей. В субботу, 23 июня, в сгоревшем доме начали разбирать крышу.


© RZN.info

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