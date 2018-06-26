Мэрия не оплатит ремонт квартир жильцам горевшего дома на улице Грибоедова. Об этом RZN.info рассказал начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев.
По его словам, администрация оплачивает общестроительные работы и ремонт кровли.
«Комиссия проверила все квартиры и не выявила ущерба на 1-3 этажах, лишь на четвертом обнаружили подтеки на потолке», — отметил Ковалев.
Более подробно о жизни в доме № 41 на улице Грибоедова спустя три дня после пожара читайте в разделе «
Напомним, крыша дома
Жильцам дома