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13:25, 25 июня 2018 970
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В Рязани продлили выставку «Неизвестный Каширин»

В Рязани продлили выставку «Неизвестный Каширин»

В Рязани по просьбам горожан продлили до 25 июля экспозицию «Неизвестный Каширин». Об этом сообщили организаторы.

Выставка ранее неизвестных работ фотохудожника Евгения Каширина открылась в «Фотодоме» на Почтовой 31 мая.

В первом зале разместили фотографии коллег Каширина с его изображением, во втором — работы, которые выставлялись в Рязанском художественном музее в 1984 году.

В последнем зале выставили репортажные фотографии из негативов автора, которые отсканировали и отретушировали на современной технике.

Выставка работает по адресу улица Почтовая, дом №58, посетить ее можно бесплатно, с понедельника по субботу, с 9 до 19 часов.

Напомним, в Рязани начали сбор денег на печать книги о Евгении Каширине.


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