В Рязани продлили выставку «Неизвестный Каширин»

В Рязани по просьбам горожан продлили до 25 июля экспозицию «Неизвестный Каширин». Об этом сообщили организаторы.
Выставка ранее неизвестных работ фотохудожника Евгения Каширина
В первом зале разместили фотографии коллег Каширина с его изображением, во втором — работы, которые выставлялись в Рязанском художественном музее в 1984 году.
В последнем зале выставили репортажные фотографии из негативов автора, которые отсканировали и отретушировали на современной технике.
Выставка работает по адресу улица Почтовая, дом №58, посетить ее можно бесплатно, с понедельника по субботу, с 9 до 19 часов.
Напомним, в Рязани начали сбор денег на