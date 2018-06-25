Рязанцы начали собирать деньги на книгу о фотохудожнике Каширине

Рязанцы начали собирать деньги на книгу об Евгении Каширине. В сборник включили воспоминания о жизни фотохудожника и его не выставлявшиеся работы.
Сборник подготовили на средства местных меценатов. Для печати двух тысяч экземпляров типографии нужно 500 тысяч рублей.
Составлял и редактировал сборник Сергей Романов, выпускник ВГИКа, экс-председатель рязанской организации Союза фотохудожников России.
«Я не сомневаюсь, что созданный нами сборник о Каширине с его работами обладает свойствами — остановить время, оглянуться назад, узнавая на снимках любимые места Рязани, ловя дух ушедшей эпохи со всем ее колоритом и эстетикой», — рассказал он.
Романов считает, что книга станет «уникальным представительским и сувенирным подарком для гостей Рязани и всех ценителей фотоискусства, где бы они ни жили».
В день рождения Евгения Каширина в Рязани