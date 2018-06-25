Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:47, 25 июня 2018 276
 0    0

Рязанцы начали собирать деньги на книгу о фотохудожнике Каширине

Рязанцы начали собирать деньги на книгу о фотохудожнике Каширине

Рязанцы начали собирать деньги на книгу об Евгении Каширине. В сборник включили воспоминания о жизни фотохудожника и его не выставлявшиеся работы.

Сборник подготовили на средства местных меценатов. Для печати двух тысяч экземпляров типографии нужно 500 тысяч рублей.

Составлял и редактировал сборник Сергей Романов, выпускник ВГИКа, экс-председатель рязанской организации Союза фотохудожников России.

«Я не сомневаюсь, что созданный нами сборник о Каширине с его работами обладает свойствами — остановить время, оглянуться назад, узнавая на снимках любимые места Рязани, ловя дух ушедшей эпохи со всем ее колоритом и эстетикой», — рассказал он.

Романов считает, что книга станет «уникальным представительским и сувенирным подарком для гостей Рязани и всех ценителей фотоискусства, где бы они ни жили».

Поддержать проект можно любой суммой.

В день рождения Евгения Каширина в Рязани открыли выставку его ранее не опубликованных фотографий.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:25, 25 июня 2018
Рязанский хирург стал «Лучшим врачом Московской области»
10:47, 25 июня 2018
Рязанцы начали собирать деньги на книгу о фотохудожнике Каширине
9:31, 25 июня 2018
Выпускной у десантников и пожар на свалке. Обзор новостей за выходные, 23-24 июня
9:01, 25 июня 2018
Жители Спасска прошли крестным ходом пять километров при тридцатиградусной жаре. Фото 1
18:05, 24 июня 2018
Пережившая блокаду рязанка отметила 90-летний юбилей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Жаркая музыка «Дикой мяты» ознаменовала приход лета

Жаркая музыка «Дикой мяты» ознаменовала приход лета

В этом году для 60 тысяч гостей выступили более 70 исполнителей, среди которых были The Hatters, «Кирпичи», Oligarkh, Mgzavrebi и BrainStorm и другие.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 97 389
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 4
14:12, 19 июня 2018 32 756
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 22 506
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
14:12, 21 июня 2018 16 835
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 1
15:38, 22 июня 2018 15 921
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум