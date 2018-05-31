В Рязани открылась выставка новых фотографий Каширина

В Рязани открылась выставка новых фотографий Евгения Каширина. В четверг, 31 мая, в «Фотодоме» на улице Почтовой собрались близкие, друзья и коллеги рязанского краеведа. Выставку «Неизвестный Каширин» приурочили ко дню рождения мастера.
В первом зале разместили фотографии коллег Каширина с его изображением, во втором — работы, которые выставлялись в Рязанском художественном музее в 1984 году.
В последнем зале выставили репортажные фотографии из негативов автора, которые отсканировали и отретушировали на современной технике.
Организаторы отметили, что вторая часть выставки будет состоять из работ Каширина, принесенных жителями города.
Выставки продлится до 25 июня, посетить ее можно бесплатно.