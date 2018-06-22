Пожар в четырехэтажке на Грибоедова сняли на видео с соседнего дома.
Крыша дома №41
На время тушения сотрудники ГИБДД
Администрация Рязани
Ночью у дома будет дежурить полиция и МЧС.
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Пожар в четырехэтажке на Грибоедова сняли на видео с соседнего дома.
Крыша дома №41
На время тушения сотрудники ГИБДД
Администрация Рязани
Ночью у дома будет дежурить полиция и МЧС.
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