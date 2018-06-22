Из-за пожара в центре Рязани перекрыли улицу Грибоедова от площади Свободы до перекрестка с улицей Либкнехта.
Напомним, из горящего дома эвакуировали 40 человек.
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Из-за пожара в центре Рязани перекрыли улицу Грибоедова от площади Свободы до перекрестка с улицей Либкнехта.
Напомним, из горящего дома эвакуировали 40 человек.
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