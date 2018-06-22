Эстакадную часть Солотчинского моста отремонтируют впервые за 46 лет. Дорожники используют «инновационное тонкослойное полимерное покрытие на основе полиметилметакрилата»,
«Применение данной технологии позволит существенно снизить сроки ремонта и улучшить прочностные характеристики дорожного покрытия», — отметили в ведомстве.
Рабочие восстановят дорожное покрытие проезжей части и заменят три деформационных шва. Ремонт
«График производства работ увязан с графиками изготовления конструкций и поставкой материалов», — уточнил минтранс.
Сейчас на правой стороне моста занимаются разработкой трех деформационных швов. Рабочие снимают верхний слой асфальта русловой части и подходов к мосту (по сто метров с каждой стороны).
Ранее сообщалось, что мост будут ремонтировать
В воскресенье рабочие