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13:20, 22 июня 2018 1 032
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Эстакадную часть Солотчинского моста отремонтируют впервые за 46 лет 1

Эстакадную часть Солотчинского моста отремонтируют впервые за 46 лет

Эстакадную часть Солотчинского моста отремонтируют впервые за 46 лет. Дорожники используют «инновационное тонкослойное полимерное покрытие на основе полиметилметакрилата», сообщил региональный минтранс.

«Применение данной технологии позволит существенно снизить сроки ремонта и улучшить прочностные характеристики дорожного покрытия», — отметили в ведомстве.

Рабочие восстановят дорожное покрытие проезжей части и заменят три деформационных шва. Ремонт продлится до 1 ноября.

«График производства работ увязан с графиками изготовления конструкций и поставкой материалов», — уточнил минтранс.

Сейчас на правой стороне моста занимаются разработкой трех деформационных швов. Рабочие снимают верхний слой асфальта русловой части и подходов к мосту (по сто метров с каждой стороны).

Ранее сообщалось, что мост будут ремонтировать круглосуточно в несколько смен. Для того, чтобы избежать пробок там планировали установить передвижные светофоры, но заменили их регулировщиками.

В воскресенье рабочие прекратили ремонт на Солотчинском мосту.


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