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13:54, 14 июня 2018 302
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Глава регионального минтранса прокомментировал пробки на мосту через Оку

Глава регионального минтранса прокомментировал пробки на мосту через Оку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 14 июня, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев прокомментировал ситуацию с пробками на мосту через Оку в связи с ремонтом.

По его словам, первые сложности были связаны с началом работ и перекрытием движения, в дальнейшем ситуация должна нормализоваться.

«Мы решили пока работать в ручном режиме посредством регулировщика, чтобы ориентироваться прямо по ситуации. Посмотрим, как будет вечером», — сказал министр.

Савичев добавил, что на время ремонта предстоит перекрыть дорогу на участке в 1,3 километра.

«Конечно, ситуация будет осложнена, но мы будем принимать все возможные меры, чтобы организация движения была налажена», — заключил глава регионального минтранса.

Напомним, на ремонт дорожного покрытия моста через Оку выделили 280 млн рублей. Восстановительные работы продлятся до 1 ноября.

В четверг, 14 июня, на участке начали установку передвижных светофоров.


© RZN.info

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