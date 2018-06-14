Глава регионального минтранса прокомментировал пробки на мосту через Оку

В четверг, 14 июня, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев прокомментировал ситуацию с пробками на мосту через Оку в связи с ремонтом.
По его словам, первые сложности были связаны с началом работ и перекрытием движения, в дальнейшем ситуация должна нормализоваться.
«Мы решили пока работать в ручном режиме посредством регулировщика, чтобы ориентироваться прямо по ситуации. Посмотрим, как будет вечером», — сказал министр.
Савичев добавил, что на время ремонта предстоит перекрыть дорогу на участке в 1,3 километра.
«Конечно, ситуация будет осложнена, но мы будем принимать все возможные меры, чтобы организация движения была налажена», — заключил глава регионального минтранса.
Напомним, на ремонт дорожного покрытия моста через Оку выделили 280 млн рублей. Восстановительные работы продлятся до 1 ноября.
В четверг, 14 июня, на участке