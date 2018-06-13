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15:20, 13 июня 2018 2 433
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На ремонтируемом мосту через Оку установят передвижные светофоры

На ремонтируемом мосту через Оку установят передвижные светофоры

На ремонтируемом мосту через Оку установят передвижные светофоры. Об этом в среду, 13 июня, заявил министр транспорта региона Андрей Савичев.

Он отметил, что на мосту «в режиме онлайн» работают сотрудники ГИБДД, за ремонтом и движением транпсорта также следят по камерам наблюдения. Савичев подчеркнул, что будут приняты «все возможные меры, чтобы движение по мосту было организовано».

По словам министра, светофоры установят «уже сегодня».

«Другого варианта нет, мост надо ремонтировать», — отметил он.

Савичев рассказал, что на мосту есть «карманы».

«В случае форс-мажорной ситуации на мосту… у нас будет возможность оперативно данное транспортное средство убрать с проезжей части», — прокомментировал министр.

Напомним, мост начали ремонтировать в среду, 13 июня. Из-за работ на Солотчинском шоссе в сторону города образовалась 4-километровая пробка.


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