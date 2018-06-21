В Рязани стартовала избирательная кампания по выборам депутатов в гордуму нового созыва. В четверг, 21 июня, в администрации прошло заседание городской избирательной комиссии. На встрече члены комиссии утвердили перечень и формы документов, которые кандидаты должны будут предоставить при проведении выборов.
«В основном данный перечень носит рекомендательный характер для удобства кандидатов, за некоторым исключением тех форм, которые обязана принять избирательная комиссия муниципального образования», — сказал заместитель председателя комиссии Дмитрий Петров.
Наряду с этим комиссия утвердила календарный план мероприятий по подготовке к проведению выборов, а также количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата. По закону их количество составляет не менее 0,5% подписей от общего числа избирателей, зарегистрированных по каждому округу.
Напомним, гордума
Выборы в рязанскую городскую думу