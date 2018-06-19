Рязанская гордума назначила выборы депутатов нового созыва

Выборы депутатов в рязанскую гордуму назначили на единый день голосования — 9 сентября. Об этом сообщили на заседании думы во вторник, 19 июня.
Решение о назначении вступит в силу на следующий день после официального опубликования, которое должно состояться в течение пяти дней после принятия.
По словам главы муниципального образования, председателя рязанской гордумы Владислава Фролова, оценку работе действующих депутатов давать пока рано, но предварительно отметил, что каждый из них провел большое количество встреч с горожанами во дворах.
«Огромное количество проблем было решено благодаря депутатскому корпусу. Кто работал качественно, кто менее качественно — оценят избиратели», — добавил Фролов.