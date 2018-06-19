Новые дома внесли в избирательные округа для выборов в рязанскую гордуму

Рязанская гордума изменила схему одномандатных округов. Во вторник, 19 июня, действующий созыв на заседании скорректировал перечни домов, входящих в состав всех 20-ти округов.
Как пояснил председатель комитета по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями Владимир Соколов, изменения связаны с вводом в эксплуатацию новых объектов жилищного фонда, изменениями наименований организаций и воинских частей.
Полностью изменения выглядят следующим образом: в округ №1 включены дом №41 по улице Гоголя, дом №73 по улице Ленинского Комсомола, дом №51 по улице Стройкова, дом №93 по Татарской улице.
Округ №2: включены дома №№; 49, 77, 88 по улице Гоголя, дом №26 улице 9-я Линия, дом №2 в по улице Щорса.
Округ №3: включены дом № 156-а по улице Гагарина, дом № 66 по улице 4-я Линия, дом №26 по улице 9-я Линия, дом №56 по улице Татарской, дома №№ 38, 82, 82 корпус 1 по улице Шевченко.
Округ №4: включены дом №55-б по улице Вокзальной, дома №№ 54, 56 по улице 1-я Железнодорожная, дом №13 по улице МОГЭС, дома №13 корпус 1, №22 по улице Татарской.
Округ №5: включены дома №№ 52, 60 по улице Октябрьский городок, дом №1 корпус 4 по улице Чкалова.
Округ №6: включены улицы Карцевская, 2-я Новоселковская полностью, дом №30-в по улице Зубковой, дом №21 по улице Песоченской.
Округ №7: включены дома № 18 к. 11, 18 к. 12 по улице Зубковой.
Округ №8: включены улицы Бугровка, Колупановка, Полевая, Сережина гора, Старое село — полностью.
Округ № 9: включены микрорайон Олимпийский городок — дом №1, дома №102, №102 корпус 1 по улице Большой, дом №9 по улице Советской Армии.
Округ № 10: исключены Старообрядческий переулок, включены дома №№ 12, 14, 24, 44 по улице Пугачева, Старообрядческий проезд — полностью, поселки Галенчино, Никуличи — полностью.
Округ №11: включены дом №1 по улице Брестской, дома №15 корпус 1, №19 по улице Костычева, дом №3 по Малому шоссе, дом №76 корпус 3 по Первомайскому проспекту.
Округ №12: включен дом №5 корпус 5 по улице Крупской.
Округ №13: включены дома №33 корпус 1, №33 корпус 3, №33 корпус 4 по Московскому шоссе, дом №65 корпус 1 по улице Октябрьской, дома №8, №11 корпус 1 по улице Пирогова.
Округ №14: включен дом №16 корпус 7 по улице Интернациональной.
Округ №15: включены дома №6-б, №7-б по улице Бирюзова, дом №23 по улице Княжье Поле, дом № 6 корпус 5 по улице Сельских Строителей, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5, 7, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2 по улице Семчинской.
Округ №16: включены дома №5 корпус 2, №7 по улице Молодцова.
Округ №17: включены дома №16, №17 по улице Белякова, Парковый проезд — полностью, район Элеватора — полностью, воинские части №41485, №41521, №41495-2, №98533, №98534.
Округ №18: включены дома №20 корпус 1, №20 корпус 2 по улице Быстрецкой, дома №№ 5, 44, 44 корпус 1 по улице Кальной, дома №№ 8 корпус 1, 20, 57 корпус 2, 63 по Касимовскому шоссе, дом №4 по Солотчинскому шоссе, дома №22 корпус 2, №23-а по улице Фирсова, дом №87 по улице Электрозаводской, дома №10-а, №10-б в районе Солотча.
Округ №19: включены дома №№ 50-а, 50-в, 56 по улице Вознесенской, дома №35, №55 по улице Грибоедова, дом №42 по улице Есенина, дом №34 по улице Садовой, дом №66 по улице Урицкого, дома №14-а, №27-а по улице Щедрина, Окский проезд — полностью.
Округ №20: включены дом №19, строение 69 по улице Горького, дом №10-а по улице Лево-Лыбедской, дом №49 по улице Садовой, дом №15 корпус 2 по улице Семинарской.
Выборы в рязанскую городскую думу назначены на