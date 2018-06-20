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11:09, 20 июня 2018 1 825
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Обвинение попросило оштрафовать экс-зампреда правительства Трушкина на 300 тысяч 1

Обвинение попросило оштрафовать экс-зампреда правительства Трушкина на 300 тысяч

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Прокурор попросил для обвиняемого в коррупции экс-зампреда правительства Рязанской области Владимира Трушкина штраф в 300 тысяч рублей и запрет занимать управленческие должности на два года.

Дело рассмотрели в особом порядке. Экс-чиновник полностью согласился с обвинением и пообещал рассказать о содеянном в последнем слове.

Обвинение учло положительные характеристики Трушкина от администрации, правительства области, с места жительства и СИЗО, многочисленные государственные награды, а также наличие нескольких хронических заболеваний и предложило назначить штраф в 600 тысяч рублей и запрет на работу в органах власти сроком на два года, но требуемое наказание смягчили. Обвинение учло, что экс-замред частично отбыл наказание, поскольку во время предварительного следствия находился сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом.

В итоге прокурор попросил у суда назначить Трушкину за получение взятки в крупном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ) штраф в 300 тысяч рублей и лишить его на два года права занимать руководящие должности.

Адвокат экс-чиновника, в свою очередь, попросил суд при вынесении решения учесть раскаяние обвиняемого, активную помощь следствию и другие смягчающие обстоятельства. Сам экс-чиновник отказался от участия в прениях и заявил, что скажет все на последнем слове.

Заслушав стороны, судья объявил перерыв в процессе до 10:00 четверга, 21 июня.

Напомним, по информации следствия, в июле 2015 года Трушкин, в тот момент занимавший должность замглавы администрации Рязани, получил в своем служебном кабинете от представителя ООО «Новый посад» 80 тысяч рублей в качестве взятки. За это экс-чиновник поспособствовал подключению жилого комплекса южнее перекрестка дорог Рязань-Льгово и Новоселки-Карцево к водопроводу и канализации.

Бывший зампред рязанского правительства признал свою вину. Он раскаялся и способствовал расследованию преступления. В настоящее время экс-зампред правительства находится под домашним арестом.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

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