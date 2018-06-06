Экс-зампреду рязанского правительства продлили домашний арест

Экс-зампреду рязанского правительства Владимиру Трушкину продлили домашний арест. Решение приняли в среду, 6 июня, в Советском районном суде.
На заседании Трушкин рассказал, что он находится под домашним арестом с 26 сентября и попросил поменять меру пресечения на подписку о невыезде.
Однако суд ходатайство не удовлетворил и продлил домашний арест еще на шесть месяцев до 17 ноября. Ранее Трушкин находился в СИЗО.
Напомним, по информации следствия, в июле 2015 года Трушкин
Бывший зампред рязанского правительства