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11:35, 6 июня 2018 1 424
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Экс-зампреду рязанского правительства продлили домашний арест

Экс-зампреду рязанского правительства продлили домашний арест

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Экс-зампреду рязанского правительства Владимиру Трушкину продлили домашний арест. Решение приняли в среду, 6 июня, в Советском районном суде.

На заседании Трушкин рассказал, что он находится под домашним арестом с 26 сентября и попросил поменять меру пресечения на подписку о невыезде.

Однако суд ходатайство не удовлетворил и продлил домашний арест еще на шесть месяцев до 17 ноября. Ранее Трушкин находился в СИЗО.

Напомним, по информации следствия, в июле 2015 года Трушкин получил в своем служебном кабинете взятку. 80 тысяч рублей ему передал руководитель одной из рязанских строительных организаций.

Бывший зампред рязанского правительства признал свою вину. Он раскаялся и способствовал расследованию преступления.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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