Следующие соперники сборной России проиграли в первом матче на ЧМ

Следующие соперники сборной России проиграли в первом матче на чемпионате мира по футболу. Египтяне уступили уругвайцам со счетом 0:1.
Единственный гол на последней минуте основного времени забил Хосе Мария Хименес. Главная звезда «фараонов» Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиге Чемпионов, попал в заявку, но не вышел на поле.
После победы Уругвай поднялся на вторую строчку в группе А, уступая сборной России, у которой тоже три очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.
Россия сыграет с Египтом во вторник, 19 июня. Матч станет определяющим в борьбе за выход из группы для обеих команд: в случае победы подопечные Станислава Черчесова обеспечат выход из группы.
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