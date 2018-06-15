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17:19, 15 июня 2018 401
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Следующие соперники сборной России проиграли в первом матче на ЧМ

Следующие соперники сборной России проиграли в первом матче на ЧМ

Следующие соперники сборной России проиграли в первом матче на чемпионате мира по футболу. Египтяне уступили уругвайцам со счетом 0:1.

Единственный гол на последней минуте основного времени забил Хосе Мария Хименес. Главная звезда «фараонов» Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиге Чемпионов, попал в заявку, но не вышел на поле.

После победы Уругвай поднялся на вторую строчку в группе А, уступая сборной России, у которой тоже три очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.

Россия сыграет с Египтом во вторник, 19 июня. Матч станет определяющим в борьбе за выход из группы для обеих команд: в случае победы подопечные Станислава Черчесова обеспечат выход из группы.

Фото Instagram fifaworldcup


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