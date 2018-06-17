Поиски людей в лесу и открытие ЧМ-2018. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

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RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.
В День России в рязанском училище ВДВ открыли бюст герою Сталинградской битвы генерал-полковнику Александру Родимцеву. На мероприятии были его сын.
12 июня училищу ВДВ Николай Любимов передал ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца. До этого губернатор дарил вузу икону небесного покровителя воинов.
В среду, 13 июня, в Хамбушевской роще сотрудники рязанского СК России поучаствовали в практических учениях с активистами поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Это первые совместное мероприятие, во время которого волонтеры и следователи отработали поиск людей в лесу и около водоема.
В преддверии Дня медицинского работника в Рязани наградили лучших представителей профессии. Церемония прошла в региональном правительстве в среду, 13 июня. Почетные знаки «Отличник здравоохранения» за заслуги и многолетний труд получили 43 медработника из Рязани и Рязанской области.
В четверг, 15 июня, сборная России по футболу сыграла свой первый матч на домашнем чемпионате мира. Встреча с Саудовской Аравией завершилась уверенной победой — 5:0. В Рязани фан-зон для просмотра футбола не предусмотрели, однако несколько десятков болельщиков собрались под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город». Некоторые «вооружились» флагами, дудками, кричалками и активно поддерживали команду во время матча.
Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Валерия Михайленко, Юлии Полушиной