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11:25, 15 июня 2018 1 073
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Как рязанцы болели за сборную России. Фото 1

Как рязанцы болели за сборную России. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 15 июня, сборная России по футболу сыграла свой первый матч на домашнем чемпионате мира. Встреча с Саудовской Аравией завершилась уверенной победой — 5:0.

В Рязани фан-зон для просмотра футбола не предусмотрели, однако несколько десятков болельщиков собрались под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город».

Некоторые болельщики «вооружились» флагами, дудками, кричалками и активно поддерживали команду на протяжении матча.

«Я не смог достать билеты на футбол, уж очень трудная система, но сидеть дома перед телевизором я не могу, поэтому пришел сюда», — отметил фанат сборной Сергей. Он рассказал, что и дальше будет смотреть футбол в людных местах.

«Мы вообще хотели смотреть в баре, но сегодня выдалась хорошая погода, поэтому пришли сюда», — поделилась компания болельщиков.

После победы несколько рязанцев на машинах проехали по городу на машинах, сигналя и размахивая российскими флагами. «Это просто какая-то фантастика! Счет какой-то космический, будем и дальше активно поддерживать нашу сборную», — делились впечатлениями болельщики.

Следующий матч Россия сыграет с Египтом 19 июня.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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