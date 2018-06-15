Как рязанцы болели за сборную России. Фото

В четверг, 15 июня, сборная России по футболу сыграла свой первый матч на домашнем чемпионате мира. Встреча с Саудовской Аравией завершилась уверенной победой — 5:0.
В Рязани фан-зон для просмотра футбола не предусмотрели, однако несколько десятков болельщиков собрались под открытым небом около экрана у гостиницы «Старый город».
Некоторые болельщики «вооружились» флагами, дудками, кричалками и активно поддерживали команду на протяжении матча.
«Я не смог достать билеты на футбол, уж очень трудная система, но сидеть дома перед телевизором я не могу, поэтому пришел сюда», — отметил фанат сборной Сергей. Он рассказал, что и дальше будет смотреть футбол в людных местах.
«Мы вообще хотели смотреть в баре, но сегодня выдалась хорошая погода, поэтому пришли сюда», — поделилась компания болельщиков.
После победы несколько рязанцев на машинах проехали по городу на машинах, сигналя и размахивая российскими флагами. «Это просто какая-то фантастика! Счет какой-то космический, будем и дальше активно поддерживать нашу сборную», — делились впечатлениями болельщики.
Следующий матч Россия сыграет с Египтом 19 июня.