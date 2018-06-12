Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:22, 12 июня 2018 1 323
 0    0

В День России на площади Ленина прошли показательные выступления по единоборствам

В День России на площади Ленина прошли показательные выступления по единоборствам

В день России на площади Ленина прошли показательные выступления по единоборствам. Об этом сообщил сайт мэрии.

В рамках спортивного фестиваля «Евпатий Коловрат» в финальных состязаниях по боксу поучаствовали 12 человек. На центральной площадке во вторник, 12 июня, прошли шесть боев среди спортсменов разных весовых категорий.

Также на площади Ленина за звание сильнейших поборолись 12 спортсменов-кикбоксеров. По этому виду спорта было проведено шесть поединков в разных весовых категориях.

На площадке единоборств прошли показательные выступления по джиу-джитсу, каратэ, спортивной борьбе, самбо, тхэквондо, армейскому рукопашному бою. В соревновательной части прошли 5 поединков, в которых приняли участие 10 спортсменов-дзюдоистов.

Участников поздравил Сергей Карабасов. Он вручил победителям кубки, медали и памятные призы.

Напомним, всего в состязаниях за Суперкубок главы администрации Рязани поучаствовали около пяти тысяч человек.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:22, 12 июня 2018
В День России на площади Ленина прошли показательные выступления по единоборствам
20:45, 12 июня 2018
Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса
19:32, 12 июня 2018
В Рязани наградили победителей соревнований фестиваля «Евпатий Коловрат». Фото
19:18, 12 июня 2018
Эксперты составили топ-5 самых экономичных автомобилей
18:45, 12 июня 2018
Названы самые востребованные профессии в российских тюрьмах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 25 398
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 602
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 129
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 800
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
15:32, 6 июня 2018 14 760
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум