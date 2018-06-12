В день России на площади Ленина прошли показательные выступления по единоборствам. Об этом сообщил
В рамках спортивного фестиваля «Евпатий Коловрат» в финальных состязаниях по боксу поучаствовали 12 человек. На центральной площадке во вторник, 12 июня, прошли шесть боев среди спортсменов разных весовых категорий.
Также на площади Ленина за звание сильнейших поборолись 12 спортсменов-кикбоксеров. По этому виду спорта было проведено шесть поединков в разных весовых категориях.
На площадке единоборств прошли показательные выступления по джиу-джитсу, каратэ, спортивной борьбе, самбо, тхэквондо, армейскому рукопашному бою. В соревновательной части прошли 5 поединков, в которых приняли участие 10 спортсменов-дзюдоистов.
Участников поздравил Сергей Карабасов. Он вручил победителям кубки, медали и памятные призы.
Напомним, всего в состязаниях за Суперкубок главы администрации Рязани