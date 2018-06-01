В торговом центре «Атрон» закрылся супермаркет. Фото

В пятницу, 1 июня, в торговом центре «Атрон» закрылся супермаркет.
Как отметили работники, перепланировка торговой площади займет не более 2 месяцев.
Напомним, ранее сообщалось, что супермаркет
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В пятницу, 1 июня, в торговом центре «Атрон» закрылся супермаркет.
Как отметили работники, перепланировка торговой площади займет не более 2 месяцев.
Напомним, ранее сообщалось, что супермаркет
© RZN.info
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