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20:19, 1 июня 2018 2 119
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В торговом центре «Атрон» закрылся супермаркет. Фото

В торговом центре «Атрон» закрылся супермаркет. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 1 июня, в торговом центре «Атрон» закрылся супермаркет.

Как отметили работники, перепланировка торговой площади займет не более 2 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что супермаркет перестанет работать 1 июля. Вместо него на площадке откроется «Перекресток».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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