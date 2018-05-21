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15:20, 21 мая 2018 3 700
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В закрывающемся в ТЦ «Атрон» супермаркете началась распродажа

В закрывающемся в ТЦ «Атрон» супермаркете началась распродажа

В закрывающемся в ТЦ «Атрон» супермаркете распродают товары со скидками до 50%. На момент публикации новости ажиотажа в магазине не было.

Супермаркет перестанет работать 1 июля. Его площадь на первом этаже займет «Перекресток».


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