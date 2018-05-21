Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:21, 21 мая 2018 447
 0    0

В «Атроне» закроется супермаркет

В «Атроне» закроется супермаркет

В ТЦ «Атрон» закроется супермаркет. Об этом RZN.info сообщили в торговом центре.

Магазин на первом этаже прекратит свою работу 1 июля. Вместо него на площадке откроется супермаркет «Перекресток»

Фото из группы ТРЦ «Атрон-Сити» Рязань «ВКонтакте»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:36, 21 мая 2018
Солдаты отремонтировали пол в доме рязанского ветерана
14:21, 21 мая 2018
В «Атроне» закроется супермаркет
14:09, 21 мая 2018
В центре Рязани открылся интерактивный музей елочных игрушек. Фото и видео
13:43, 21 мая 2018
Официальный дилер «Рено» в Рязани отметил 15-летие
12:49, 21 мая 2018
Работники РНПК выйдут на масштабный субботник в Лесопарк 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:47, 9 мая 2018 47 116
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 558
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 29 119
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 22 320
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 10
11:18, 14 мая 2018 20 911
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Форум