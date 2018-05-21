В «Атроне» закроется супермаркет

В ТЦ «Атрон» закроется супермаркет. Об этом RZN.info сообщили в торговом центре.
Магазин на первом этаже прекратит свою работу 1 июля. Вместо него на площадке откроется супермаркет «Перекресток»
Фото из группы
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В ТЦ «Атрон» закроется супермаркет. Об этом RZN.info сообщили в торговом центре.
Магазин на первом этаже прекратит свою работу 1 июля. Вместо него на площадке откроется супермаркет «Перекресток»
Фото из группы
© RZN.info
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Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».