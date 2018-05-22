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15:23, 22 мая 2018 155
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Участникам всеармейского «Авиадартса» предстоит «уничтожить» танковую роту и аэродром условного противника

Участникам всеармейского «Авиадартса» предстоит «уничтожить» танковую роту и аэродром условного противника

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Участникам всеармейского «Авиадартса» предстоит уничтожить «танковую роту» и «аэродром» условного противника. На территории полигона «Дубровичи» представят более 60 уникальных наземных целей.

Всего на «Авиадартсе-2018» установили мишенную обстановку из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые и радиолокационные мишени.

Участникам предстоит «уничтожить» аэродром со стоянкой авиационной техники, дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов планеров самолетов Л-39 и МиГ-29.

Летчики выступят на истребителях МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, бомбардировщиках Су-34 и Су-24М, штурмовиках Су-25, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, «транспортниках» Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота. Два дня всеармейского этапа «Авиадартса» сделают открытыми для зрителей.

Напомним, всеармейский «Авиадартс-2018» начнется на полигоне «Дубровичи» под Рязанью 23 мая, победители представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе.

Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в 2015 и 2016 годах. В прошлом году соревнования проходили в Китае.


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