Участникам всеармейского «Авиадартса» предстоит уничтожить «танковую роту» и «аэродром» условного противника. На территории полигона «Дубровичи» представят более 60 уникальных наземных целей.
Всего на «Авиадартсе-2018» установили мишенную обстановку из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые и радиолокационные мишени.
Участникам предстоит «уничтожить» аэродром со стоянкой авиационной техники, дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов планеров самолетов Л-39 и МиГ-29.
Летчики
Напомним, всеармейский «Авиадартс-2018» начнется на полигоне «Дубровичи» под Рязанью 23 мая, победители представят Россию на международном этапе конкурса, который
Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в