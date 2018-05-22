Два дня всеармейского этапа «Авиадартса» сделают открытыми для зрителей

Рязанцы смогут увидеть два дня соревнований всеармейского этапа «
25 мая пройдет генеральная репетиция, 26 мая — показательные выступления. Программа начнется в 10:00.
В поле у полигона «Дубровичи» будет работать парковка для частного транспорта. Кроме того, в субботу, 26 мая, из Рязани организуют трансфер до места соревнований. Время и место отправления станут известны позже.
Вход будет свободным для зрителей оба дня.
Напомним, всеармейский «Авиадартс-2018» начнется на полигоне «Дубровичи» под Рязанью 23 мая, победители представят Россию на международном этапе конкурса, который
Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в