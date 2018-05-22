RZN.info публикует фото мишеней «Авиадартса» с воздуха

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RZN.info публикует фото мишеней «Авиадартса-2018» с воздуха. Специальный полет над полигоном в Дубровичах прошел во вторник, 22 мая.
Всего в этом году установили мишенную обстановку из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые и радиолокационные мишени.
Участникам всеармейского «Авиадартса» предстоит уничтожить «танковую роту» и «аэродром» условного противника. Летчики выступят на истребителях МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, бомбардировщиках Су-34 и Су-24М, штурмовиках Су-25, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, «транспортниках» Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота. Два дня всеармейского этапа «Авиадартса» сделают открытыми для зрителей.
Напомним, всеармейский «Авиадартс-2018» начнется на полигоне «Дубровичи» под Рязанью 23 мая, победители представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе.
Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в 2015 и 2016 годах. В прошлом году соревнования проходили в Китае.