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8:09, 21 мая 2018 166
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«Водопады» в многоэтажках и самый большой в мире вертолет. Обзор новостей за выходные, 19-20 мая

«Водопады» в многоэтажках и самый большой в мире вертолет. Обзор новостей за выходные, 19-20 мая

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Завершился очередной майский уикенд. Чем он запомнился рязанцам?

После дождя, прошедшего в субботу, 19 мая, в нескольких рязанских домах начались «водопады». Видео случившегося опубликовали жители дома №54, дома №52 на Касимовском шоссе, а также дома №12 по улице Дачной. Мэрия начала ликивидировать последствия потопов.

Самый большой серийный вертолет в мире прибыл на «Авиадартс» в Рязань. Ми-26 пролетел над Приокским в сторону аэродрома Дягилево утром в субботу, 19 мая, вместе с четверкой «Ночных охотников» Ми-28 и «Аллигатором» Ка-52.

В воскресенье, 20 мая, в селе Шумашь загорелся многоэтажный дом. Также на улице Керамзавода произошел пожар в двухкомнатной квартире в многоэтажке. В Рязани пропал 53-летний Александр Швечков. Его разыскивают с 8 мая. Также стало известно о пропаже 47-летнего Валерия Макарова. 18 мая он ушел с лесной стоянки у села Устье Сасовского района и с тех пор его местнонахождение неизвестно.


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