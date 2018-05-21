«Водопады» в многоэтажках и самый большой в мире вертолет. Обзор новостей за выходные, 19-20 мая

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Завершился очередной майский уикенд. Чем он запомнился рязанцам?
После дождя, прошедшего в субботу, 19 мая, в нескольких рязанских домах начались «водопады». Видео случившегося опубликовали жители дома №54, дома №52 на Касимовском шоссе, а также дома №12 по улице Дачной. Мэрия начала ликивидировать последствия потопов.
Самый большой серийный вертолет в мире прибыл на «Авиадартс» в Рязань. Ми-26 пролетел над Приокским в сторону аэродрома Дягилево утром в субботу, 19 мая, вместе с четверкой «Ночных охотников» Ми-28 и «Аллигатором» Ка-52.
В воскресенье, 20 мая, в селе Шумашь загорелся многоэтажный дом. Также на улице Керамзавода произошел пожар в двухкомнатной квартире в многоэтажке. В Рязани пропал 53-летний Александр Швечков. Его разыскивают с 8 мая. Также стало известно о пропаже 47-летнего Валерия Макарова. 18 мая он ушел с лесной стоянки у села Устье Сасовского района и с тех пор его местнонахождение неизвестно.