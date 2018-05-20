Загоревший в Шумаши дом тушили 15 пожарных. Фото

В воскресенье, 20 мая, в селе Шумашь загорелся многоэтажный дом. Сигнал поступил в 03:04, сообщили в рязанском ГУ МЧС.
На место выезжали 15 пожарных на пяти машинах.
Никто не пострадал.
Фото из соцсетей
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В воскресенье, 20 мая, в селе Шумашь загорелся многоэтажный дом. Сигнал поступил в 03:04, сообщили в рязанском ГУ МЧС.
На место выезжали 15 пожарных на пяти машинах.
Никто не пострадал.
Фото из соцсетей
© RZN.info
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После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.