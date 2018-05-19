В рязанской многоэтажке начали устранять последствия «потопа» после ливня

Управляющая компания начала устранять последствия «потопа» после ливня в многоэтажке на Касимовском шоссе. Об этом сообщили в администрации города.
Ранее в интернете появились ролики из первого подъезда дома №54, на которых видно, что вода
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Управляющая компания начала устранять последствия «потопа» после ливня в многоэтажке на Касимовском шоссе. Об этом сообщили в администрации города.
Ранее в интернете появились ролики из первого подъезда дома №54, на которых видно, что вода
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