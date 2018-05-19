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15:29, 19 мая 2018 79
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В рязанской многоэтажке начали устранять последствия «потопа» после ливня

В рязанской многоэтажке начали устранять последствия «потопа» после ливня

Управляющая компания начала устранять последствия «потопа» после ливня в многоэтажке на Касимовском шоссе. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее в интернете появились ролики из первого подъезда дома №54, на которых видно, что вода протекла на лестничные пролеты и в лифт.


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