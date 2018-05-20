Утром на улице Керамзавода загорелась «двушка» в многоэтажке

В воскресенье, 20 мая, на улице Керамзавода загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажке. Сигнал поступил в 06:26,
Квартиру тушили пять пожарных. Никто не пострадал.
Во время пожара сгорела часть мебели и отделка коридора.
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В воскресенье, 20 мая, на улице Керамзавода загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажке. Сигнал поступил в 06:26,
Квартиру тушили пять пожарных. Никто не пострадал.
Во время пожара сгорела часть мебели и отделка коридора.
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