Самый большой вертолет в мире прибыл на «Авиадартс» в Рязань

Самый большой серийный вертолет в мире прибыл на «Авиадартс» в Рязань. Ми-26 пролетел над Приокским в сторону аэродрома Дягилево утром в субботу, 19 мая, вместе с четверкой «Ночных охотников» Ми-28 и «Аллигатором» Ка-52.
В конкурсной программе «Авиадартса» Ми-26 не участвуют. Их задействуют для установки мишеней, тушения пожаров и в показательных полетах.
Ми-26 является самым большим серийным вертолетом в мире. По габаритам и грузоподъемности он уступает только Ми-12, который построили в двух экземплярах в конце 60-х и не пустили в серию.
Напомним, в этом году Рязань примет «Авиадартс» дважды. В конце мая пройдет
Ранее «Авиадартс» проходил в Рязанской области в