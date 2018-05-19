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12:37, 19 мая 2018 1 366
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Самый большой вертолет в мире прибыл на «Авиадартс» в Рязань

Самый большой вертолет в мире прибыл на «Авиадартс» в Рязань

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Самый большой серийный вертолет в мире прибыл на «Авиадартс» в Рязань. Ми-26 пролетел над Приокским в сторону аэродрома Дягилево утром в субботу, 19 мая, вместе с четверкой «Ночных охотников» Ми-28 и «Аллигатором» Ка-52.

В конкурсной программе «Авиадартса» Ми-26 не участвуют. Их задействуют для установки мишеней, тушения пожаров и в показательных полетах.

Ми-26 является самым большим серийным вертолетом в мире. По габаритам и грузоподъемности он уступает только Ми-12, который построили в двух экземплярах в конце 60-х и не пустили в серию.

Напомним, в этом году Рязань примет «Авиадартс» дважды. В конце мая пройдет всеармейский этап, в котором будут соревноваться только российские летчики, а в августе стартует международный конкурс.

Ранее «Авиадартс» проходил в Рязанской области в 2015 и 2016 годах.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

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