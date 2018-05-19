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15:49, 19 мая 2018 881
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В еще одной рязанской многоэтажке сняли «водопад» после ливня. Видео

В еще одной рязанской многоэтажке сняли «водопад» после ливня. Видео

В еще одной рязанской многоэтажке сняли «водопад» после ливня. Рязанка пожаловалась на «потоп» в доме №52 на Касимовском шоссе.

Ранее сообщалось, что крыша протекла в доме №54 по этой же улице.

«Живу на 8 этаже в 9-этажном доме с тех. этажом! Заявления от многих квартир писались неоднократно, реакции 0! — возмутилась женщина. — В подъезде горит свет, работает лифт и ходят дети! Мало того, что нас заливает, в любой момент кого-нибудь может шарахнуть током!».

Она отметила, что вода доходит до первого этажа.

Ранее в администрации сообщили, что последствия «потопа» в доме №54 начала устранять управляющая компания.


Товарищи!!!Живу на 8 этаже в 9-этажном доме с тех.этажом!!! Заявления от многих квартир писались неоднократно, реакции 0!!! Прошу опубликовать в Типичной Рязани и прочих группах....в подъезде горит свет, работает лифт и ходят дети!!! Мало того что нас заливает, в любой момент кого-нибудь может шарахнуть током!!!!!подскажите как это опубликовать ??????? адрес: Касимовское шоссе 52, 3 подъезд!!!!! Льет до 1 этажа!!!!

Публикация от татьяна (@tanya_simagina)

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