В еще одной рязанской многоэтажке сняли «водопад» после ливня. Видео

В еще одной рязанской многоэтажке сняли «водопад» после ливня. Рязанка пожаловалась на «потоп» в доме №52 на Касимовском шоссе.
Ранее сообщалось, что крыша
«Живу на 8 этаже в 9-этажном доме с тех. этажом! Заявления от многих квартир писались неоднократно, реакции 0! — возмутилась женщина. — В подъезде горит свет, работает лифт и ходят дети! Мало того, что нас заливает, в любой момент кого-нибудь может шарахнуть током!».
Она отметила, что вода доходит до первого этажа.
Ранее в администрации сообщили, что последствия «потопа» в доме №54
Товарищи!!!Живу на 8 этаже в 9-этажном доме с тех.этажом!!! Заявления от многих квартир писались неоднократно, реакции 0!!! Прошу опубликовать в Типичной Рязани и прочих группах....в подъезде горит свет, работает лифт и ходят дети!!! Мало того что нас заливает, в любой момент кого-нибудь может шарахнуть током!!!!!подскажите как это опубликовать ??????? адрес: Касимовское шоссе 52, 3 подъезд!!!!! Льет до 1 этажа!!!!