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14:24, 18 мая 2018 180
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Медведев объявил состав нового правительства

Медведев объявил состав нового правительства

Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Кабинет министров представили на встрече премьер-министра с Владимиром Путиным, передает «Meduza».

Бывший и.о. главы Калининградской области Евгений Зиничев возглавит МЧС. Владимир Мединский сохранил пост главы Минкультуры.

Министром просвещения Медведев предложил назначить Ольгу Васильеву, науки и высшего образования — Михаила Котюкова.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев стал министром ЖКХ и строительства, а минисельхоз возглавил Дмитрий Патрушев.

Максим Топилин сохранит пост министра труда и соцзащиты, а Вероника Скворцова вновь возглавит Минздрав.

Министром экономического развития останется Максим Орешкин, а Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, став первым вице-премьером.

Александр Новак вновь возглавит Минэнерго, а Денис Мантуров — Минпромторг.

Путин подписал указ о структуре нового правительства и разделил Минобр на два ведомства Путин подписал указ о структуре нового правительства и разделил Минобр на два ведомства Кандидатами в вице-премьеры, являются:

  • Дмитрий Козак — будет курировать промышленность и энергетику;
  • заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс;
  • Виталий Мутко — строительство и региональная политика;
  • Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение;
  • Ольга Голодец — культура и спорт;
  • Алексей Гордеев — сельское хозяйство.

Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.

Предыдущее российское правительство, ушло в отставку 7 мая после вступления в должность нового президента.

Владимир Путин, занявший пост президента в четвертый раз, вновь назначил Дмитрия Медведева премьер-министром.


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