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9:39, 16 мая 2018 200
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Путин подписал указ о структуре нового правительства и разделил Минобр на два ведомства

Путин подписал указ о структуре нового правительства и разделил Минобр на два ведомства

Фото: Kremlin.ru

Во вторник, 15 мая, Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Теперь у премьер-министра будет на одного заместителя больше — десять вице-премьеров, в числе которых:

  • первый вице-премьер — министр финансов;
  • вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе;
  • вице-премьер — глава аппарата кабинета министров.

Кроме того, президент указал преобразовать Министерство образования и науки в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Министерство связи и массовых коммуникаций переименовать в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Согласно документу, в России упразднят Правительственную комиссию по координации деятельности открытого правительства и Федеральное агентство научных организаций. Функции последнего по нормативно-правовому регулированию, оказанию госуслуг и управлению имуществом передадут Министерству науки и высшего образования России.


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