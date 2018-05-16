Путин подписал указ о структуре нового правительства и разделил Минобр на два ведомства

Во вторник, 15 мая, Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Документ опубликовали на
Теперь у премьер-министра будет на одного заместителя больше — десять вице-премьеров, в числе которых:
- первый вице-премьер — министр финансов;
- вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе;
- вице-премьер — глава аппарата кабинета министров.
Кроме того, президент указал преобразовать Министерство образования и науки в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Министерство связи и массовых коммуникаций переименовать в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Согласно документу, в России упразднят Правительственную комиссию по координации деятельности открытого правительства и Федеральное агентство научных организаций. Функции последнего по нормативно-правовому регулированию, оказанию госуслуг и управлению имуществом передадут Министерству науки и высшего образования России.