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14:47, 7 мая 2018 1 155
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Путин предложил на должность премьера Медведева 4

Путин предложил на должность премьера Медведева

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин предложил Госдуме на должность премьера Дмитрия Медведева. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Медведев был председателем правительства с 8 мая 2012 года.

Российское правительство ушло в отставку в понедельник, 7 мая, после инаугурации президента.


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