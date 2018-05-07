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14:18, 7 мая 2018 1 501
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Российское правительство ушло в отставку

Российское правительство ушло в отставку

Фото: Pixabay.com

Российское правительство ушло в отставку после инаугурации президента. Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщил сайт кабмина.

Согласно Конституции, правительство уходит в отставку после вступления в должность избранного главы государства. Оно состоялось в Кремле в понедельник, 7 мая.

Несколько часов назад Путин в Кремле поблагодарил членов правительства за работу.

«Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева», — отметил президент. Он также назвал главную задачу правительства на ближайшие годы — повышение реальных доходов россиян.


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