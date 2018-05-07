Российское правительство ушло в отставку после инаугурации президента. Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев,
Согласно Конституции, правительство уходит в отставку после
Несколько часов назад Путин в Кремле поблагодарил членов правительства за работу.
«Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева», — отметил президент. Он также назвал главную задачу правительства на ближайшие годы — повышение реальных доходов россиян.