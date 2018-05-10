«Сосновый бор» полностью выплатил долги сотрудникам

Работникам «Соснового бора» полностью выплатили долги по зарплатам. Об этом сообщил
Сумма долга перед 184 сотрудниками составляла более 33 млн рублей.
Имущество санатория передали фонду поддержки индивидуального жилищного строительства области. На территории «Cоснового бора» установили круглосуточную охрану.
Региональное управление ФССП сняло арест на имущество учреждения.
Как отметили в сообщении, 14 мая состоится общее собрание кредиторов, после которого временный управляющий передаст отчет в арбитражный суд.
По развитию санатория готовят предложения, которые затем вынесут на общественное обсуждение.
Специалисты оценивают объем и стоимость ремонтных работ. В ближайшее время планируется привести в порядок рекреационную зону.
Ранее в соцсети
Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории
В декабре санаторий
В конце 2017 года Николай Любимов