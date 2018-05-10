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11:20, 10 мая 2018 620
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«Сосновый бор» полностью выплатил долги сотрудникам

«Сосновый бор» полностью выплатил долги сотрудникам

Работникам «Соснового бора» полностью выплатили долги по зарплатам. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Сумма долга перед 184 сотрудниками составляла более 33 млн рублей.

Имущество санатория передали фонду поддержки индивидуального жилищного строительства области. На территории «Cоснового бора» установили круглосуточную охрану.

Региональное управление ФССП сняло арест на имущество учреждения.

Как отметили в сообщении, 14 мая состоится общее собрание кредиторов, после которого временный управляющий передаст отчет в арбитражный суд.

По развитию санатория готовят предложения, которые затем вынесут на общественное обсуждение.

Специалисты оценивают объем и стоимость ремонтных работ. В ближайшее время планируется привести в порядок рекреационную зону.

Ранее в соцсети появились фото разгромленного санатория.

Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.

В декабре санаторий передали в собственность региона. Ранее губернатор заявил, что нужно сохранить «Сосновый бор» для людей.

В конце 2017 года Николай Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность.


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