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20:34, 9 апреля 2018 235
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В Рязани подсветили здание областной думы

В Рязани подсветили здание областной думы

Фото: Администрация Рязани

В Рязани подсветили здание областной думы. Об этом сообщил сайт мэрии.

И.о. главы администрации города Сергей Карабасов на оперативном совещании в понедельник, 9 апреля, подчеркнул, что освещение объектов ведется в плановом режиме.

«Буквально вчера мы завершили установку архитектурной подсветки на здании Областной Думы, также сейчас в работе находится ряд объектов областного центра, в том числе памятники», — отметил он.

Напомним, памятники Георгию Победоносцу и Евпатию Коловрату должны подсветить на текущей неделе.

Ранее в Рязани подсветили здание музыкального театра, здание рязанского филиала Московского университета имени Витте на Первомайском проспекте и регионального института бизнеса и управления на улице Вокзальной.

Также архитектурную подсветку сделали на здании школы №3 и на административном здании на Соборной.


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