В Рязани подсветили здание областной думы. Об этом сообщил
И.о. главы администрации города Сергей Карабасов на оперативном совещании в понедельник, 9 апреля, подчеркнул, что освещение объектов ведется в плановом режиме.
«Буквально вчера мы завершили установку архитектурной подсветки на здании Областной Думы, также сейчас в работе находится ряд объектов областного центра, в том числе памятники», — отметил он.
Напомним, памятники Георгию Победоносцу и Евпатию Коловрату должны
Ранее в Рязани
Также архитектурную подсветку