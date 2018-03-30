В Рязани подсветили здание музыкального театра. Об этом сообщил
Подсветка появилась на здании музыкального театра на улице Циолковского в среду, 28 марта.
Ранее городские власти
Так, она уже
Кроме того, в Рязани
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Фото: Администрация Рязани
В Рязани подсветили здание музыкального театра. Об этом сообщил
Подсветка появилась на здании музыкального театра на улице Циолковского в среду, 28 марта.
Ранее городские власти
Так, она уже
Кроме того, в Рязани
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