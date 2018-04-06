В Рязани подсветят памятники. Об этом сообщил и.о. главы администрации Сергей Карабасов на совещании в региональном правительстве в пятницу, 6 апреля.
Он отметил, что вопросам организации подсветки сейчас уделяется особое внимание: в ближайшее время подсветка появится у здания Рязанской областной думы, на очереди еще около пятидесяти объектов.
«Работа по освещению объектов города ведется в плановом режиме. Организована подсветка въездных стелл, памятников Олегу Рязанскому и Ивану Павлову. На следующей неделе подсветят памятники Георгию Победоносцу и Евпатию Коловрату», — Карабасов.
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