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16:48, 6 апреля 2018 111
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В Рязани подсветят памятники

В Рязани подсветят памятники

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязани подсветят памятники. Об этом сообщил и.о. главы администрации Сергей Карабасов на совещании в региональном правительстве в пятницу, 6 апреля.

Он отметил, что вопросам организации подсветки сейчас уделяется особое внимание: в ближайшее время подсветка появится у здания Рязанской областной думы, на очереди еще около пятидесяти объектов.

«Работа по освещению объектов города ведется в плановом режиме. Организована подсветка въездных стелл, памятников Олегу Рязанскому и Ивану Павлову. На следующей неделе подсветят памятники Георгию Победоносцу и Евпатию Коловрату», — Карабасов.

Ранее в Рязани подсветили здание музыкального театра, здание рязанского филиала Московского университета имени Витте на Первомайском проспекте и регионального института бизнеса и управления на улице Вокзальной. Также архитектурную подсветку сделали на здании школы №3 и на административном здании на Соборной.


© RZN.info

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