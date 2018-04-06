Минздрав прокомментировал «живые очереди» в поликлиниках

На пресс-конференции в пятницу, 6 апреля, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий прокомментировал наличие «живых очередей» в поликлиниках. По его словам, те медучреждения, где пациенты отметили существенные очереди, еще не вошли в проект «Бережливая поликлиника», которая включает в себя электронную регистрацию.

Одна из причин того, что больницы не справляются с потоком посетителей, — постоянно растущее население. Прилуцкий привел в пример поликлиники №7 и №11, где вместо тридцати тысяч рязанцев обслуживаются сто тысяч. Основными местами скопления людей являются регистратура, кабинет ФЛГ и лаборатория для сдачи анализов.

По мнению министра, за решением проблемы длинных очередей также должна следить администрации медучреждений. Прилуцкий пояснил, что ни главный врач, ни его заместитель, а также завотделением, не должны сидеть в кабинетах: «Они должны постоянно обходить свои медицинские организации. И там, где имеется скопление народа, просто узнавать причины».

В случае со «сложными» пациентами, которым требуется больше времени для решения проблемы, врач должен выйти и объяснить, почему возникла задержка. «Тогда это снимет социальное напряжение», — отметил спикер.

Он добавил, что для сокращения очередей в местах с наиболее прогрессирующим населением строятся офисы врачебной практики. «Что бы мы сейчас не предпринимали, что бы не делали, убрать очередность достаточно сложно. Физически даже не хватает кабинетов», — подчеркнул министр. По его расчетам, в Рязани необходимо построить еще порядка четырех таких офисов.