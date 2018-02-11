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9:58, 11 февраля 2018 4 859
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Рязанцы устроили скандал в очереди в больнице. Видео 3

Рязанцы устроили скандал в очереди в больнице. Видео

Рязанцы устроили скандал в очереди в Центральной межрайонной больнице на улице Мервинской. Видео опубликовали в группе «Рязань без цензуры».

Автор ролика отметил, что люди пришли сдавать кровь в кабинет, который работает по два часа три раза в неделю.

На видео слышно, как люди ругаются из-за места в очереди.

«Мне никто ничего не говорил. Встань! Встань! И отойди отсюда!» — кричит один из мужчин.

По словам автора, запись сделана за пять минут до закрытия кабинета.

«Администрация ЦРБ не может банально объявление повесить об очередности. Всем плевать, что люди нервничают и не попадают на прием», — возмутился он.


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