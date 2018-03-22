За талонами. Около рязанской поликлиники выстроилась очередь из десятков пациентов

Рязанцы пожаловались на крупную очередь, которая образовалась на входе в стоматологическую поликлинику №3 на улице Черновицкой. Сообщения об этом появились в группе «
Один из пациентов сделал фото очереди, выстроившейся у поликлиники утром в четверг, 22 марта.
«Стоматологическая поликлиника номер 3. Время 7:15. Электронная запись почти всегда не возможна. Для чего ее создавать? Почему люди должны отпрашиваться по несколько раз с работы, сначала для записи к врачу, потом на прием?», — возмутился рязанец.
Пользователи начали активно обсуждать ситуацию и подчеркнули, что такое происходит во многих рязанских больницах.