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11:45, 22 марта 2018 1 050
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За талонами. Около рязанской поликлиники выстроилась очередь из десятков пациентов

За талонами. Около рязанской поликлиники выстроилась очередь из десятков пациентов

Рязанцы пожаловались на крупную очередь, которая образовалась на входе в стоматологическую поликлинику №3 на улице Черновицкой. Сообщения об этом появились в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Один из пациентов сделал фото очереди, выстроившейся у поликлиники утром в четверг, 22 марта.

«Стоматологическая поликлиника номер 3. Время 7:15. Электронная запись почти всегда не возможна. Для чего ее создавать? Почему люди должны отпрашиваться по несколько раз с работы, сначала для записи к врачу, потом на прием?», — возмутился рязанец.

Пользователи начали активно обсуждать ситуацию и подчеркнули, что такое происходит во многих рязанских больницах.


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