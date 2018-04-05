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11:52, 5 апреля 2018 646
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Экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском, отменили приговор

Экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском, отменили приговор

Экс-полицейскому, который в январе 2017 года сбил ребенка с мамой около бассейна «Чайка» в Приокском, отменили приговор. Об этом сообщила пресс-служба Московского райсуда.

В результате ДТП трехлетний мальчик погиб, а женщина получила серьезные травмы. Водителя признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

При этом подсудимый возместил моральный вред отцу погибшего ребенка в размере 950 тысяч рублей, а также моральный и материальный вред пострадавшей рязанке в размере 1 250 тысяч. Еще по сто тысяч экс-полицейский выплатил бабушке и дедушке мальчика.

После оглашения приговора стороны подали апелляционные жалобы. Осужденный просил смягчить приговор, пострадавшие — усилить. В феврале 2018 года стороны не смогли примириться в суде.

Однако в марте потерпевшие заявили, что не имеют претензий к осужденному — материальный ущерб и моральный вред полностью возмещены. Рязанский областной суд отменил приговор Московского райсуда и освободил экс-полицейского от уголовной ответственности.


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