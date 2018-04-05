Экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском, отменили приговор

Экс-полицейскому, который в январе 2017 года
В результате ДТП трехлетний мальчик
При этом подсудимый возместил моральный вред отцу погибшего ребенка в размере 950 тысяч рублей, а также моральный и материальный вред пострадавшей рязанке в размере 1 250 тысяч. Еще по сто тысяч экс-полицейский выплатил бабушке и дедушке мальчика.
После оглашения приговора стороны подали
Однако в марте потерпевшие заявили, что не имеют претензий к осужденному — материальный ущерб и моральный вред полностью возмещены. Рязанский областной суд отменил приговор Московского райсуда и освободил экс-полицейского от уголовной ответственности.