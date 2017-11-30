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19:21, 30 ноября 2017 743
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Сбивший насмерть трехлетнего ребенка в Приокском экс-полицейский получил срок 1

Сбивший насмерть трехлетнего ребенка в Приокском экс-полицейский получил срок

Приговор огласили в четверг, 30 ноября, в Московском районном суде.

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем на три года.

В пользу родственников погибшего с бывшего полицейского взыскали компенсацию общим размером 850 тысяч рублей.

В виде смягчающих обстоятельств суд учел признание вины подсудимым и оказываемая материальная помощь пострадавшим.

Напомним, во вторник, 31 января, около бассейна «Чайка» Hyundai Solaris сбил ребенка с мамой. За рулем находился полицейский. Трехлетний мальчик погиб на месте аварии. В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее свидетель сообщила, что экс-полицейский, сбивший ребенка, ехал со скоростью около 100 километров в час.

Также в ходе судопроизводства родственники погибшего просили об отводе судьи.


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