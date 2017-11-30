Сбивший насмерть трехлетнего ребенка в Приокском экс-полицейский получил срок

Приговор огласили в четверг, 30 ноября, в Московском районном суде.
Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем на три года.
В пользу родственников погибшего с бывшего полицейского взыскали компенсацию общим размером 850 тысяч рублей.
В виде смягчающих обстоятельств суд учел признание вины подсудимым и оказываемая материальная помощь пострадавшим.
Напомним, во вторник, 31 января, около бассейна «Чайка» Hyundai Solaris
Ранее свидетель
Также в ходе судопроизводства родственники погибшего