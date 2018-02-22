Экс-полицейский и родственники сбитого в Приокском ребенка вновь не примирились в суде. В четверг, 22 февраля, в Рязанском областном суде рассмотрели апелляцию потерпевшей стороны, которая требует увеличения денежной компенсации.

Перед заседанием судья вновь предложила сторонам примириться, однако адвокат экс-полицейского рассказал, что с пострадавшими не удалось договориться «по деньгам».

Обвиняемый предложил потерпевшим 200 тысяч рублей, но эта сумма их не устроила.

«Они просили 600 тысяч, но возможности найти такие средства сейчас нет. Еще мы не можем продать машину, которая арестована, как вещественное доказательство», — отметил подсудимый.

В ходе заседания потерпевшие привлекли к материалам дела справку, о прохождении медикосоциальной экспертизы матерью погибшего мальчика, которая более года находится на лечении.

По ее итогам, Анастасия Харченко может получить инвалидность, если это произойдет, то пострадавшая сторона намерена увеличить ранее предъявленные требования.

По ходатайству потерпевших заседание перенесли.

Напомним, по решению суда экс-полицеский получил два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 850 тысяч рублей.

Родственники погибшего мальчика оказались недовольны приговором и размером компенсации, так как этих средств не достаточно для лечения дочери — Анастасии Харченко и подали апелляцию.