На улице Щедрина появится платная парковка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Для организации стоянки на участке от улицы Свободы до улицы Вознесенской не ранее 25 апреля установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Ранее глава городского управления транспорта Сергей Кулик заявлял, что третий этап развития паковочного пространства в Рязани начнется «
«Напомню, что на магистральных улицах платных парковок не будет. А перечень второстепенных, на которых будут в дальнейшем организованы платные парковки, будет утвержден соответствующим постановлением администрации города Рязани», — рассказал чиновник в