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14:19, 3 апреля 2018 686
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На улице Щедрина появится платная парковка 3

На улице Щедрина появится платная парковка

На улице Щедрина появится платная парковка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Для организации стоянки на участке от улицы Свободы до улицы Вознесенской не ранее 25 апреля установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее глава городского управления транспорта Сергей Кулик заявлял, что третий этап развития паковочного пространства в Рязани начнется «не раньше весны».

«Напомню, что на магистральных улицах платных парковок не будет. А перечень второстепенных, на которых будут в дальнейшем организованы платные парковки, будет утвержден соответствующим постановлением администрации города Рязани», — рассказал чиновник в интервью для RZN.info.


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