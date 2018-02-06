Новые платные парковки в Рязани появятся не раньше весны. Об этом в эксклюзивном интервью RZN.info сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Кулик.
«Третий этап развития паковочного пространства в Рязани планируется не раньше весны, когда наступят более благоприятные погодные условия для обследования улично-дорожной сети», — подчеркнул Кулик.
Отметил, что к этому времени оценят эффект от работы действующих платных парковках.
«Напомню, что на магистральных улицах платных парковок не будет. А перечень второстепенных, на которых будут в дальнейшем организованы платные парковки, будет утвержден соответствующим постановлением администрации города Рязани», — заключил спикер.
Полное интервью с Сергеем Куликом об ужесточении требований к маршрутчикам, выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани читайте в разделе «