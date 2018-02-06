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15:14, 6 февраля 2018 955
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Новые платные парковки в Рязани появятся не раньше весны 3

Новые платные парковки в Рязани появятся не раньше весны

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Новые платные парковки в Рязани появятся не раньше весны. Об этом в эксклюзивном интервью RZN.info сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Кулик.

«Третий этап развития паковочного пространства в Рязани планируется не раньше весны, когда наступят более благоприятные погодные условия для обследования улично-дорожной сети», — подчеркнул Кулик.

Отметил, что к этому времени оценят эффект от работы действующих платных парковках.

«Напомню, что на магистральных улицах платных парковок не будет. А перечень второстепенных, на которых будут в дальнейшем организованы платные парковки, будет утвержден соответствующим постановлением администрации города Рязани», — заключил спикер.

Полное интервью с Сергеем Куликом об ужесточении требований к маршрутчикам, выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани читайте в разделе «Публикации».


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4 часа назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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